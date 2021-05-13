شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط تشيلسي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق أرسنال في اسقاط تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ليشعل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما حسم مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي من ليستر.

وبعد مرور 35 جولة حتى الآن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، جاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالي

جدول الدوري الإنجليزي

متى موعد لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ؟

يقام اللقاء بين الفريقين 9.15م بتوقيت مصر .

ماهى القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول ؟

تنقل شبكة bein sports المباراة عبر قناة bein sports 1 hd .

من جهة أخرى تصالح محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وزميله ساديو ماني، «العدو اللدود»، للنجم المصري داخل المستطيل الأخضر خلال الفترات الماضية، وشهدت مباراة ليفربول وساوثهامبتون التي أقيمت مساء السبت، عودة الوئام بين النجمين، المصري، والسنغالي، خاصة وأن «مو» صنع هدفه الأول منذ فترة طويلة، لأسد التيرانجا، الذي تمكن ماني من إسكان الكرة في شباك فريق ساثهامبتون.

شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، قالت أما شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن هدف ماني الذي جاء من صناعة محمد صلاح، هو الأول الذي يشترك فيه الثنائي معًا هذا الموسم في البريميرليج، خاصة وأن آخر هدف اشترك فيه الثنائي بقميص ليفربول داخل البريميرليج كان شهر يونيو من العام الماضي، خلال لقاء كريستال بالاس.

وكانت الأنانية عنوان ساديو ماني داخل المستطيل الأخضر مع محمد صلاح خلال المباريات الماضية، والتى تسببت في مشاكل كثيرة بين النجمين، وكانت أيضا بعد اللقطات التلفزيونية تظهر غضب صلاح من ماني، ولكن وفقا لما أكدته شبكة أوبتا، أن الؤام عاد بينهما بعدما صنع محمد صلاح هدفا للسنغالي في لقاء ساثهامبتون.

وأنهى السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، أطول سلسلة مباريات له بدون تسجيل أهداف على ملعب آنفيلد في البريميرليج، بعدما هز شباك ساوثهامبتون، وسجل ماني أول هدف بالبريميرليج على ملعب آنفيلد، بعد 9 مباريات منذ أن سجل آخر أهدافه على ملعب فريقه.