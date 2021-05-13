شكرا لقرائتكم خبر عن يقرب ليفربول من دوري الأبطال.. أرسنال يسقط تشيلسي بمشاركة النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق أرسنال في الفوز على منافسه تشيلسي بهدف دون رد أمس الأربعاء في ملعب الأخير ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد إيميلي سميث روي في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز وصل رصيد أرسنال إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن وست هام الخامس وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 64 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني فيها مع أرسنال بشكل كامل، كما ساهم الفوز في اقتراب ليفربول من المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.