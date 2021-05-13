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خطوة نحو لقب الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يفوز على ريال سوسيداد

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق أتليتكو مدريد في الفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 36 للدوري الإسباني، ليقترب بذلك خطوة نحو اللقب.

تقدم يانيك كاراسكو في الدقيقة 16 لأتليتكو مدريد، وأضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 28، وسجل إيجور زوبلديا هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 83.

ويتصدر أتليتكو مدريد للدوري الإسباني برصيد 80 نقطة واتسع الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ويبتعد بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث برصيد 75 نقطة الذي سيلعب ضد غرناطة غدا، الخميس، في نفس مباريات جولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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