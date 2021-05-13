شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة نحو لقب الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يفوز على ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق أتليتكو مدريد في الفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 36 للدوري الإسباني، ليقترب بذلك خطوة نحو اللقب.

تقدم يانيك كاراسكو في الدقيقة 16 لأتليتكو مدريد، وأضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 28، وسجل إيجور زوبلديا هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 83.

ويتصدر أتليتكو مدريد للدوري الإسباني برصيد 80 نقطة واتسع الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ويبتعد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 75 نقطة الذي سيلعب ضد غرناطة غدا، الخميس، في نفس مباريات جولة.