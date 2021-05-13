شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: نجاح الدوري يصب في صالح «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات كرة القدم نادي الجزيرة بالتتويج بالدرع، كما أشاد بفريق بني ياس الوصيف الذي نافس البطل حتى نهاية الدوري وتوجه بالشكر إلى جميع الأندية التي ساهمت في موسم جيد عكس صورة مشرفة لكرة الإمارات رغم التحديات ووعد بنسخة افضل في الموسم القادم، مؤكداً أن هذا المستوى المميز يصب في صالح المنتخبات الوطنية.

وطالب الشيخ راشد النعيمي الجمهور الذي سيعود إلى المدرجات في نهائي اغلى البطولات كأس رئيس الدولة إلى الالتزام التام بالبروتوكول الموضوع من أجل سلامة المجتمع، وحتى تكون هناك مبادرات أخرى لحضور الجمهور في بعض المباريات.