شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا: بني ياس سيعود للقتال في الموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كسب بني ياس الاحترام وأثبت أنه الحصان الأسود بعد أن استمر في صراعه مع الجزيرة البطل حتى الجولة الأخيرة من المسابقة وحل وصيفا برصيد 54 نقطة.

تعادل «السماوي» مع الوحدة في ختام المشوار 1-1،ليقدم موسماً استثنائياً وكان منافساً شرساً وحقق 16 فوزاً وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل 50 هدفاً.

وأبرز مكاسب السماوي عودته إلى المشاركة في البطولة الآسيوية بعد غياب منذ عام 2014، حيث يشارك في الملحق الآسيوي في الموسم المقبل.

من جهته، قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس«فخور بلاعبي فريقي رغم خسارتنا لقب الدوري ».

وأضاف: «لقد قدمنا موسماً مميزاً ورائعاً، أنا فخور باللاعبين والروح القتالية التي كانوا عليها على مدار الموسم، وقد طالبت اللاعبين بعد نهاية مباراة الوحدة وفقدان اللقب ان لا يحزنوا لان الفريق قدم موسماً استثنائياً وقاتل حتى الرمق الأخير، وهذا لم يكن متوقعاً نهائياً».

وشدد إيسايلا على أن بني ياس سوف يعود بالقوة نفسها في الموسم المقبل للقتال على البطولات.