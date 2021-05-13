أتلتيكو مدريد يفوز على سوسيداد ويبتعد أكثر بصدارة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

اجتاز أتلتيكو مدريد إحدى العقبات الصعبة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه ريال سوسييداد اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 / 2014، إلى 80 نقطة، ليواصل تربعه على الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، وخمس نقاط أمام جاره اللدود ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الذي يحل ضيفا على غرناطة غدا الخميس في نفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد سوسييداد، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 56 نقطة في المركز الخامس.

واستغل أتلتيكو مدريد تعثر برشلونة ليزيد الفارق معه، لكن يظل ريال مدريد أمامه مباراة مساء الخميس يستطيع بها الاقتراب منه مجددًا ليصبح الفارق نقطتين فقط.