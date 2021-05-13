تقرير.. فرصة ذهبية لليفربول لإنقاذ موسمه والتأهل للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سقط تشيلسي أمام أرسنال بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي، ليتوقف رصيد تشيلسي بعد الخسارة عند 64 نقطة في المركز الرابع.

وضمن فريق مانشستر سيتي التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري الأبطال، وبصحبته مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، فيما يتنافس على المقعدين الثالث والرابع المؤهل لدوري الأبطال، 5 فرق وهم:

ليستر سيتي 66 نقطة من 36 مباراة

تشيلسي 64 نقطة من 36 مباراة

وستهام 58 نقطة من 35 مباراة

ليفربول 57 نقطة من 34 مباراة

توتنهام 56 نقطة من 35 مباراة

ويمتلك ليفربول أفضلية عن ويستهام وتوتنهام في ملاحقة ليستر سيتي وتشيلسي على مقعد مؤهل لدوري الأبطال، حيث لعب الريدز 34 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات في الدوري هذا الموسم.

ويسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب، ومعه النجم المصري محمد صلاح في إنقاذ موسم ليفربول الكارثي بعد خسارة كافة الألقاب، واحتمالية عدم التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يمتلك فرصة ذهبية لاقتناص المركز الرابع المؤهل للبطولة الأوروبية التي حمل لقبها قبل عامين.

ليفربول يلتقي مساء يوم الخميس أمام مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة بينهما بعد اقتحام الجماهير لملعب المباراة.

ويلعب بعدها ليفربول أمام ويست بروميتش، وبيرنلي، وكريستال بالاس.

وفي حالة فوز ليفربول في مبارياته الأربعة المتبقية سيصل رصيده لـ69 نقطة، ويستطيع اقتناص أحد المركزين الثالث أو الرابع المؤهلين للأبطال مستفيدا من مواجهة ليستر سيتي أمام تشيلسي المقررة بالجولة الـ37.

ولن يتمكن فريقا ليستر سيتي وتشيلسي "مجتمعين" من تجاوز النقطة 69، باستثناء حالة واحدة وهو فوز تشيلسي في مباراتيه، وفوز ليستر في المباراة الأخير وخسارة مواجهة البلوز، وقتها وفي حالة فوز ليفربول في كافة مبارياته، سيتساوى ليفربول وليستر في النقاط 69 بالمركز الرابع، وتبقى فارق الأهداف هي المرجح.

حتى الآن يمتلك ليستر 21+، وليفربول +18، مع مراعاة خوض الريدز مباراتين أقل.

وفي الجولة الأخيرة يلتقي ليستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير، فيما يواجه تشيلسي فريق أستون فيلا.

ويزيد من معاناة ليستر في مواجهته الأخيرة أنها أمام توتنهام الذي يتمسك بأمل التأهل للدوري الأوروبي على أقل تقدير حيث يحل سابعا برصيد 56 نقطة، ويلاحقه أرسنال، وأيفرتون ولكلاهما 55 نقطة، مع أفضلية مباراة أقل للأخير.