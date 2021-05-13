الامارات | غوارديولا: لا أطيق انتظار الاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: لا أطيق انتظار الاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا سعادة بالغة إثر تأكد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وهو التتويج الثالث للفريق بلقب الدوري تحت قيادة غوارديولا.

وتغلب ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2-1، أول من أمس، ليتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، وهو ما يعني حسم اللقب لصالح مانشستر سيتي. وقال غوارديولا في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت، مساء أول من أمس، إنه لا يطيق انتظار المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الدوري هذا الموسم، المقررة أمام إيفرتون، كي يتمكن من الاحتفال مع جماهير الفريق.

وذكر النادي: «جماهيرنا لم تتمكن من التواجد معنا، باستثناء تواجدها معنا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكن هذا سيتغير في المباراة المقررة يوم الأحد 23 مايو عندما يحضر 10 آلاف مشجع لمانشستر سيتي في استاد الاتحاد لرؤية تتويجنا».

وأوضح غوارديولا أنه سيكون يوماً مميزاً، وأضاف: «أتطلع إلى مباراة إيفرتون. سنتوج بالجائزة في حضور 10 آلاف (مشجع)».

• 10 آلاف مشجع سيتمكنون من حضور احتفالات سيتي خلال مباراة إيفرتون.

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