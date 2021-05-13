الامارات | مهدي علي: شباب الأهلي تفوق على النصر بـ «التبديلات»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: شباب الأهلي تفوق على النصر بـ «التبديلات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب شباب الأهلي مهدي علي إن التبديلات التي أجراها الجهاز الفني للفريق مكنته من التفوق على النصر في الشوط الثاني 3-2، أول من أمس، ضمن الجولة 26 والأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، متمنياً أن يوفق اللاعبون في حسم مباراتهم المقبلة أيضاً أمام النصر في نهائي كأس رئيس الدولة في 16 الجاري، وتحقيق لقب أغلى الكؤوس.

وقدم مهدي علي التهنئة لنادي الجزيرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الخليج العربي، متمنياً حظاً أوفر لبقية الفرق في المواسم المقبلة، وقال في المؤتمر الصحافي: «أهنئ اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة من جهد، وسعيد بالأداء والنتيجة».

وتقدم النصر بهدف السبق في المباراة في الشوط الأول قبل أن يقلب شباب الأهلي نتيجة المباراة لمصلحته في الشوط الثاني الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة.

وأضاف مهدي علي: «دخلنا المباراة بتشكيلة يغلب عليها عنصر الشباب، وأجرينا تبديلات مكنتنا من التفوق في الشوط الثاني للمباراة».

واختتم شباب الأهلي موسمه في الدوري في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وحصد بطاقة المشاركة في البطولة الآسيوية، فيما حل النصر في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news