الامارات | كايزر: مهمتي مع الجزيرة انتهت بعد الفوز بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: مهمتي مع الجزيرة انتهت بعد الفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن عقده انتهى مع فريق الجزيرة عقب تتويج «فخر أبوظبي» بلقب دوري الخليج العربي، أول من أمس، بفوزه على خورفكان 3-1، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل.

وقال كايزر في تصريحات صحافية: «سأذهب إلى المنزل لأحتفل باللقب مع أسرتي، وسنرى ماذا يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة، لقد كان لقباً مهماً بالنسبة لي، وأنا سعيد جداً بتحقيق هذا الإنجاز».

وأضاف: «لقد كان موسماً صعباً للغاية، خصوصاً أن كرة القدم توقفت في العام الماضي لمدة أربعة أشهر بداعي جائحة فيروس (كورونا) المستجد، بينما بدأنا الموسم بشكل غير جيد بالتعادل في مباراتين، ولكن رغم ذلك تحسّن أداء الفريق بعد ذلك، ولعبنا كرة قدم ممتازة».

وأشار المدرب الهولندي إلى أن الجزيرة استحق الفوز بلقب الدوري، وقال: «المنافسة كانت صعبة جداً، ولكني سعيد بأداء اللاعبين على مدار الموسم، إذ إنهم كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصاً أن أبرز ما يميز دوري الخليج العربي أنه لا توجد مباراة سهلة، ومن دون مبالغة لعبنا على أقل تقدير 14 مباراة صعبة جداً أمام كل من النصر والشارقة والوحدة والعين وبني ياس وشباب الأهلي والوصل، بينما لم تكن المباريات أمام الأندية الأخرى سهلة، لذلك ما حققه فريق الجزيرة يعدّ إنجازاً كبيراً».

مدرب الجزيرة:

• «أبرز ما يميّز دوري الخليج العربي أنه لا توجد مباراة سهلة».

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