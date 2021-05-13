الامارات | استاد هزاع بن زايد يستعد لاحتضان الكأس مرة ثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن استاد هزاع بن زايد يستعد لاحتضان الكأس مرة ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لاحتضان المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والنصر للمرة الثالثة، بعد أن استضاف نسختين ماضيتين لنهائي أغلى البطولات الكروية: الأولى موسم 2014-2015 بين النصر والأهلي (شباب الأهلي) التي انتهت بفوز النصر بركلات الترجيح، فيما كانت النسخة الثانية في موسم 2018-2019 وجمعت بين الظفرة وشباب الأهلي، وانتهت بفوز الأخير 2-1.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «يُعد استاد هزاع بن زايد تحفة معمارية رائعة وصرحاً رياضياً فخماً، بُني وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويتماشى مع النهضة العمرانية للدولة، كما يُعتبر استاد هزاع بن زايد، الحائز لقب «استاد العام 2014»، واحداً من أكثر المشاريع الرياضية تطوراً بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وشيد الملعب على مساحة 45000 متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 50 متراً، ليعد واحداً من أعلى المباني ارتفاعاً في مدينة العين، ويتسع لـ25 ألف متفرج، تتوزع بشكل مدروس على 3 مستويات، لتوفير أفضل مشاهدة حية للجمهور، وتم تخصيص 3000 مقعد منها للدرجة المميزة، بالإضافة إلى مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات والسيدات».

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