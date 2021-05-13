الامارات | الحوسني يكشف كواليس تحرك «الدرع الحائر» في الجولة الأخيرة للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني يكشف كواليس تحرك «الدرع الحائر» في الجولة الأخيرة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي في رابطة المحترفين وليد الحوسني، النقاب عن تحرك درع الدوري نحو استاد محمد بن زايد عند الدقيقة 60 من مباراة الجزيرة وخورفكان (3-1)، بعدما حسم «فخر أبوظبي» اللقب لمصلحته بعد منافسة قوية مع بني ياس.

وقال الحوسني في تصريحات صحافية عقب تسليم درع الدوري للجزيرة: «شكلنا فريق عمل على أعلى مستوى من الرابطة لمراسم تتويج بطل النسخة الحالية من الدوري، فتم تجهيز منصتين في ملعبي الجزيرة وبني ياس، وكان الدرع حاضراً في مكان وسط بين مقري الناديين للتحرك حينما تتضح الأمور بصورة كبيرة، وبعد أن تقدم الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد كان الدرع في طريقه لاستاد محمد بن زايد».

وأضاف: «حفل تتويج الجزيرة جاء مميزاً بشهادة الجميع، وعكس الوجه الحضاري للإمارات ولتطور المسابقات المحلية، خصوصاً بطولة الدوري التي كانت مليئة هذا الموسم بالتشويق والإثارة، والتي استمرت حتى الانفاس الأخيرة من عمر المسابقة».

وأكمل الحوسني: «نبارك للجزيرة التتويج باللقب ونبارك أيضاً للسماوي الذي نعتبره بطلاً غير متوج بعد أن قدم موسماً استثنائياً، وكان منافساً قوياً حتى الجولة الختامية من الدوري».

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