الامارات | علي مبخوت: أتعبنا أعصاب جمهور الجزيرة كثيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت: أتعبنا أعصاب جمهور الجزيرة كثيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب هداف دوري الخليج العربي، علي مبخوت، عن سعادته بفوز الجزيرة، أول من أمس، بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، مشيراً إلى أن جمهور «فخر أبوظبي» يستحق فرحة الفوز باللقب، موضحاً أن «اللاعبين أتعبوا أعصاب الجمهور الجزراوي في العديد من المباريات خلال الموسم».

وقال مبخوت في تصريحات صحافية: «سعداء بالتتويج بعد هذا الموسم الطويل، خصوصاً بعد التشكيك في قدرة الفريق على الفوز باللقب، كما أن جمهور النادي يستحق هذه الفرحة بعدما تعبنا أعصابهم في أوقات كثيرة».

أما بالنسبة إلى أصعب محطات الجزيرة خلال الموسم، قال: «مباراة الوصل في الدور الأول كانت من أصعب المحطات، إلى جانب خسارتنا أمام خورفكان التي كانت بمثابة جرس إنذار بالنسبة لنا للتركيز في المباريات التالية، وبالفعل ظهرنا بشكل جيد وتحسّنت نتائج الفريق».

وأشاد مبخوت بفريق بني ياس، وقال: «أتوجه بالشكر إلى فريق بني ياس على المردود الذي قدمه الفريق في الموسم الحالي، إذ إن (السماوي) إذا كان حقق لقب الدوري فهو يستحقه، ولكننا سعداء بفوز الجزيرة باللقب، وفي النهاية يجب أن يكون هناك بطل واحد للمسابقة».

• مباراة الوصل والخسارة من خورفكان في الدور الأول أصعب المحطات.

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