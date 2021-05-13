الامارات | 6 محطات لن ينساها الجزيرة في مشوار التتويج باللقب الثالث للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محطات لن ينساها الجزيرة في مشوار التتويج باللقب الثالث للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة لقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 26، ليحصل على المركز الأول برصيد 57 نقطة، بينما حل بني ياس في المركز الثاني برصيد 54 نقطة عقب تعادله في الجولة نفسها مع الوحدة بهدف لكل منهما، ليتساوى الجزيرة مع كل من الشباب والنصر برصيد ثلاثة ألقاب لكل فريق.

وأكد «فخر أبوظبي» أنه أحد أفضل الأندية في عصر المحترفين، بعدما حقق ألقابه الثلاثة في 2011 و2017 و2021، ليتساوى مع شباب الأهلي الذي فاز باللقب ثلاث مرات في 2009 و2014 و2016، بينما يتصدر العين القائمة برصيد أربعة ألقاب في 2012 و2013 و2015 و2018.

في المقابل، شهدت النسخة 12 من دوري الخليج العربي أحداثاً استثنائية والعديد من النتائج غير المتوقعة، ولكن الجزيرة واجه ست محطات لن ينساها في طريق الفريق للتتويج باللقب الثالث في تاريخه.

للإطلاع على المحطات الـ 6، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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