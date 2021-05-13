شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب كلمة سر الأهلي في مواجهات صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته ضد نظيره صن داونز، مساء السبت المقبل، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته ليصطدم مجدداً ببطل جنوب أفريقيا صاحب الصدارة في مجموعته بمرحلة المجموعات للنسخة الجارية.

وعلى مدار تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي يبرز إسم النجوم الأجانب في صفوف الفريق الأحمر على مستوى تسجيل الأهداف.

وكان الأنجولي أمادو فلافيو قد سجل واحداً من أجمل أهدافه على الاطلاق خلال مسيرته مع الأهلي، في شباك صن داونز بتعالد الفريقين في بريتوريا بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2007.

وتكفل المغربي وليد أزارو بتسجيل هدف فوز الأهلي في لقاء الإياب لربع نهائي نسخة 2018-2019 بملعب برج العرب.

الظهير التونسي على معلول، الذي سيغيب عن مواجهة السبت المقبل، كان بطل أخر مواجهتين للأهلي أمام صن داونز، حيث سجل ثنائية فريقه في لقاء الذهاب بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية، فضلاً عن المساهمة في هدف اّخر بلقاء الإياب في جنوب أفريقيا.