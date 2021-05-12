شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: لم نتلق أي عروض بشأن الجزيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن ناديه، لم يتلق أي عروض رسمية بشأن سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار لنادي الزمالك، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحق لنادي الزمالك، شراء سيف الدين الجزيري، بشكل نهائي مقابل 12 مليون جنيه.

وقال محسن صلاح، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«حتى هذه اللحظة لم تصل إلينا أي عروض رسمية بشأن سيف الدين الجزيري، سواء من أندية الدوري المصري أو أي من الأندية والخليجية».

وأوضح :«نادي الزمالك لم بطلب تفعيل عقد شراء اللاعب بشكل نهائي»، موضحًا :«إذا لم يفعل الزمالك عقد شرائه، سيعود اللاعب لصفوف المقاولون وسندرس العروض المقدمة له، لحسم أمر استمراره مع النادي في الموسم الجديد من عدمه».

وأشار :«اللاعب بالفعل كان لديه عرضًا من نادي القادسية الكويتي، في يناير الماضي ولكن الصفقة توقف في اللحظات الأخيرة وذلك بعد طلب الزمالك التعاقد معه».