شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: هذا هو الفارق بين الأهلي وباقي أندية مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غرّد الاعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، متغنياً بإدارة النادي الأهلي.
وكتب شوبير:«لو سألت أي شخص ايه الفرق بين الأهلي وباقي الأنديه حيرد عليك من غير مايفكر ويقولك الادارة».
وأكمل:«جمهور الأهلي؟ دة الرهان الأول الكسبان دائماً».
ويلعب الأهلي أمام صن دوانز الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، بملعب القاهرة الدولي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية والتي يحمل بطل مصر لقبها.
وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك مساء الاثنين الماضي بمنافسات الدوري المصري الممتاز.