ويلعب الأهلي أمام صن دوانز الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، بملعب القاهرة الدولي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية والتي يحمل بطل مصر لقبها.

وكتب شوبير:«لو سألت أي شخص ايه الفرق بين الأهلي وباقي الأنديه حيرد عليك من غير مايفكر ويقولك الادارة».

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: هذا هو الفارق بين الأهلي وباقي أندية مصر والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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