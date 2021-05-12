شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدعم شيكابالا .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بدعم محمود شيكابالا، نجم الزمالك، بعد أزمة التنمر ضده.

ونشر موسيماني صورة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» برفقة نجم فارس الزمالك، في إشارة إلى دعم منه ضد المتجاوزين في حق شيكابالا.

وكان شيكابالا قد أصدر بياناً في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أعرب خلاله عزمه مقاضاة كل من يسيء له.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب واقعة الحذاء في مباراة القمة أمام الأهلي.