شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يُحذر إدارة الزمالك ويعلق على إيقاف شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سليمان، عضو مجلس الإدارة السابق بنادي الزمالك، أنه دائم التواصل مع اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي في الوقت الحالي.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية: «تواصلت بالأمس مع لجنة الزمالك، وقمت بتحذيرهم من أمر هام قد يضر بالنادي إن حدث، وهذا واجبي نجو النادي».

وأكمل:«الزمالك أهدر فوزاً سهلاً على حساب الأهلي في القمة رقم 122 الاثنين الماضي وبعض الأخطاء الفنية هي من سمحت بخروج المباراة بالتعادل».

وأنهى تصريحاته:«مندهش من فرض الاتحاد المصري عقوبة على محمود شيكابالا، نجم الزمالك، دون الخضوع لتحقيق وإصدار القرار دون إدلاء اللاعب بأقواله».