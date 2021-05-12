اخبار الرياضه

أحمد سليمان يُحذر إدارة الزمالك ويعلق على إيقاف شيكابالا

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يُحذر إدارة الزمالك ويعلق على إيقاف شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سليمان، عضو مجلس الإدارة السابق بنادي الزمالك، أنه دائم التواصل مع اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي في الوقت الحالي.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية: «تواصلت بالأمس مع لجنة الزمالك، وقمت بتحذيرهم من أمر هام قد يضر بالنادي إن حدث، وهذا واجبي نجو النادي».

وأكمل:«الزمالك أهدر فوزاً سهلاً على حساب الأهلي في القمة رقم 122 الاثنين الماضي وبعض الأخطاء الفنية هي من سمحت بخروج المباراة بالتعادل».

وأنهى تصريحاته:«مندهش من فرض الاتحاد المصري عقوبة على محمود شيكابالا، نجم الزمالك، دون الخضوع لتحقيق وإصدار القرار دون إدلاء اللاعب بأقواله».

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا