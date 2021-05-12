شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لم أسئ لمحمود الخطيب «موهوب وبحبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، تحريف البعض لتصريحاته الخاصة بمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لم أقل يا محمود يا خطيب، ولكن قلت الكابتن قبلها وقلت أيضًا إنني أحبه كلاعب كبير وموهبة كبيرة منذ أن كنت صغيرًا».

وأتم: «فبلاش إثارة على المواقع بالعناوين والنقل يكون كما قلت والفيديو على صفحتي».

وكان الأهلي والزمالك قد تعادلا بهدف لكل منهما في القمة رقم 122 التي أقيمت مساء الاثنين الماضي بملعب القاهرة بمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.