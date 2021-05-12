أشبيلية يهزم فالنسيا بهدف النصيري ليتمسك بفرصه في تحقيق اللقب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشبيلية يهزم فالنسيا بهدف النصيري ليتمسك بفرصه في تحقيق اللقب

سجل يوسف النصيري هدفا في الشوط الثاني ليمنح اشبيلية الفوز 1-صفر على ضيفه بلنسية محافظا على فرصه الضئيلة في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتجنب المهاجم المغربي التسلل بفارق بسيط ليتابع كرة تسلمها من فرناندو محرزا الهدف الوحيد في الدقيقة 66.

ويبقى اشبيلية في المركز الرابع بعد 36 مباراة برصيد 74 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتليتيكو مدريد الذي يواجه ريال سوسيداد في وقت لاحق اليوم.

ويحتل بلنسية المركز 14 ولديه 39 نقطة.