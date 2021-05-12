شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم يفقدهم الأهلي في مباراة صن داونز.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته ضد نظيره صن داونز، مساء السبت المقبل بملعب القاهرة الدولي بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته ليصطدم مجدداً ببطل جنوب أفريقيا صاحب الصدارة في مجموعته بمرحلة المجموعات للنسخة الجارية.

وتأكد غياب 5 نجوم في صفوف الأهلي عن مباراة صن داونز المرتقبة بالذهاب.

ويأتي على رأس الغائبين عن صفوف الأهلي الظهير الأيسر التونسي على معلول الذي استمرت إصابته ومعاناته من فبراير المنصرم.

كما يغيب عن صفوف الأهلي الثنائي كريم ندفيد ومحمد محمود، البعيدان عن المشاركة في المباريات لمدة أكثر من عام مضى.

ويفقد الأهلي كذلك في مباراة صن داونز لاعب الوسط المدافع حمدي فتحي بعد إصابته في الذراع مع منتخب مصر الأول في مارس الماضي.

سعد الدين سمير مدافع الأهلي سيُمثل الغياب الخامس لأصحاب الرداء الأحمر في مواجهة صن داونز بالقاهرة بسبب الإصابة أيضاً.