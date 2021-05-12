شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يُكذب كهربا : «عيب والموضوع تم إغلاقه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة المكلفة بشئون اتحاد الكرة المصري السابق، أن لا صحة لعدم اعتذار محمود كهربا، نجم الأهلي بعد واقعة تسلم درع الدوري الممتاز.

ورد فضل على مقطع فيديو سابق لكهربا قال خلاله اللاعب أنه لم يعتذر لمسئول اللجنة الثلاثية السابق:«عيب إحنا في رمضان، وطبعاً مش صح، كهربا اعتذر والموضوع اتقفل».

وأكمل:«كهربا اعتذر شفهياً وكتابياً، وعيب إني أقول معايا الدليل».

وأنهى تصريحاته:«أنصح محمود كهربا بالتركيز في الملعب وأن يعي تماماً أنه في نعمة بالتواجد ضمن صفوف الأهلي».