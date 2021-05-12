شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان ينتزع طوق النجاة من الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عاش فريق عجمان أجواء رائعة ممزوجة بالدموع والفرح في أعقاب الفوز الغالي الذي انتزعه من منافسه الفجيرة 2-1 ليؤكد البقاء بمنظومة المحترفين للموسم الخامس توالياً، خلال المباراة المصيرية التي جمعت الفريقين بمعقل الذئاب بالفجيرة في ختام مواجهات دوري الخليج العربي.

كان بطل مباراة البقاء البرتغالي لياندرو سباداسيو أحد المكاسب الكبيرة للفريق البرتقالي والقادم على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، والذي رسم الفرحة على شفاه جماهيرعجمان، بعد أن تسبب في الهدف الأول قبل أن يسجل هدف الموسم الذي أبقى «البرتقالي» في دوري الأضواء لموسم آخر.

في المقابل غالبت دموع الحزن لاعبي الفجيرة الذين فشلوا في تحقيق الانتصار، ليحزم الفريق حقائبه عائداً لدوري الهواة بعد ثلاثة مواسم أمضاها بين الكبار بعد أن توقف رصيده عند ال15 نقطة هي حصيلة الفوز في أربع مباريات فقط وثلاث تعادلات مقابل 18 هزيمة كانت كافية لإعلان هبوط الفريق لدوري المظاليم.

وأبدى التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة حزنه واستياءه على هبوط فريقه للدرجة الأولى خاصة وأنه كان يستحق وضعاً أفضل قياساً بالمردود الجيد الذي قدمه في الكثير من المباريات، وألقى باللائمة على الهفوات الفردية غير المتوقعة على مستوى الدفاع.

ولفت إلى أن ضيق الوقت والنتائج غير المرضية في الدور الأول لم تتح المساحة الكافية للتعويض واستمرارية الفريق في دوري المحترفين على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله في معالجة الكثير من الأخطاء والتحسن النسبي الذي طرأ على أداء الفريق بشهادة الجميع، إلا أن صياغة الفريق كانت تتطلب فترة أطول من التي تسلم خلالها زمام الأمور خلفاً للمدرب جوران، لذلك على إدارة الفجيرة أن تدرس السلبيات والإيجابيات؛ للاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.