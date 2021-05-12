شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يختم موسمه الاستثنائي بالنقطة 39 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

نجح اتحاد كلباء في تحقيق الفوز على ضيفه الشارقة بهدف من دون رد سجله التوجولي مالابا.

وبهذا الفوز الذي يعد الحادي عشر ل «النمور» في المسابقة يرفع كلباء رصيده للنقطة 39 في المركز السابع للترتيب العام كأفضل حصاد في تاريخه، فيما تراجع الشارقة للمركز الرابع بعد أن أنهى موسمه في النقطة 48، وأصبح خارج المشاركة في دوري أبطال آسيا، إلا إذا نجح شباب الأهلي في الفوز بلقب كأس رئيس الدولة على حساب النصر.

من جهته، أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء سعادته بالفوز على الشارقة ليكون أفضل نهاية للموسم خاصة وأنه جاء على حساب فريق كبير وعريق، مشيراً إلى أن «الأداء لم يكن بالصورة المثالية، ولكن حققنا المطلوب خاصة في الشق الدفاعي ما صعب من مهمة لاعبي الشارقة في إيجاد الفرص السانحة للتسجيل»، مشيراً إلى أنه راضٍ تماماً عن الأداء العام للفريق خلال الموسم والوصول إلى النقطة 39 لأول مرة في تاريخ مشاركات كلباء، وأن ذلك يجب أن يمنح لاعبيه دافعاً أقوى للموسم المقبل الذي سيكون أصعب.

في الجانب الآخر قلل عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة من وقع الخسارة أمام كلباء في ختام الدوري وعزاها لبعض الأخطاء الفردية ، لافتاً إلى أنه كان يتوقع مباراة صعبة في ظل المستوى المتطور الذي يقدمه الفريق الكلباوي هذا الموسم، ومع ذلك قدم الشارقة أداء جيداً خاصة في شوط اللعب الثاني، وكان من الممكن أن يخرج متفوقاً لكن لم يحالفه التوفيق في أكثر من فرصة سنحت للاعبيه.