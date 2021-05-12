نجاة أسرة ثروت سويلم بعد حادث انقلاب سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

أنقذت العناية الإلهية أسرة النائب ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب بالبرلمان الحالي، والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة السابق، من حادث انقلاب سيارة.

وكانت أسرة نائب الشرقية، زوجته، ونجله فؤاد، في طريقهما من العودة بعد إجراء مسحة كورونا، وأمام أحد فنادق مصر الجديدة، اصطدمت سيارة طائشة تسير بسرعة كبيرة، بسيارة النائب مما أدى لانقلابها وإصابتهم جميعا.

لاذت السيارة بالفرار، وتم نقل أسرة ثروت سويلم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت أجهزة الأمن بالقاهرة انتقلت لموقع الحادث فور وقوعه، لتعاين الموقع وتبدأ جهودها في البحث عن مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.