كوكا يشارك في انتصار أولمبياكوس في ليلة التتويح بالدوري الـ46

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

فاز أولمبياكوس على باوك بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن مرحلة الحسم في الدوري اليوناني لينهي مبارياته على ملعب بشكل جيد ويحتفل باللقب الذي حققه.

واستطاع جيرجوس ماسوراس أن يسجل هدف المباراة الوحيد من صناعة المغربي يوسف العربي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وشارك عمرو وردة أساسيًا في المباراة مع باوك، حتى قام المدير الفني للفريق باستبداله في الدقيقة 60.

أما أحمد حسن "كوكا" فقط لعب بديلًا لمدة 13 دقيقة.

واستطاع أولمبياكوس أن يحسم لقب الدوري للمرة الـ46 في تاريخه مبكرًا لكنه احتفال اليوم بالتتويج على ملعبه.

وقدم كوكا موسمًا مميزًا مع أولمبياكوس، وبالرغم من الغياب فترة طويلة بسبب إصابته بفيروس كورونا استطاع أن يسجل 15 هدفًا وصنع 5 خلال 37 مباراة.

أما عمر وردة فقد أحرز 5 أهداف وصنع 3 خلال 35 مباراة لعبها بين فولوس ثم باوك.