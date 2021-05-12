النني أساسيا أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال تشكيلة الفريق التي تستعد لمواجهة تشيلسي.

ويحل آرسنال ضيفًا على تشيلسي في المباراة التي تقام لحساب الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر أرتيتا الدفع بالدولي المصري أساسيًا في هذه المباراة.

وجاء تشكيل آرسنال كالآتي:

بيرند لينو، روب هولدينج، بابلو ماري، جابريل ماجاليس، محمد النني، باكايو ساكا، توماس بارتي، مارتين أوديجارد، كيران تيرني، ايميل سميث رووي، اوباميانج.

ويدخل تشيلسي هذه المباراة برصيد 64 في المركز الرابع فيما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 52 نقطة.