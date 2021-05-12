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النني أساسيا أمام تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال تشكيلة الفريق التي تستعد لمواجهة .

ويحل آرسنال ضيفًا على تشيلسي في المباراة التي تقام لحساب الجولة 36 من عمر الممتاز.

وقرر أرتيتا الدفع بالدولي المصري أساسيًا في هذه المباراة.

وجاء تشكيل آرسنال كالآتي:

بيرند لينو، روب هولدينج، بابلو ماري، جابريل ماجاليس، محمد النني، باكايو ساكا، توماس بارتي، مارتين أوديجارد، كيران تيرني، ايميل سميث رووي، اوباميانج.

ويدخل تشيلسي هذه المباراة برصيد 64 في المركز الرابع فيما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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