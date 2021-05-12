مصدر لمصراوي: أشعة تحسم موعد عودة حمدي فتحي للمران بدون جبيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في النادي الأهلي جديد موقف لاعب وسط الفريق حمدي فتحي من الانتظام في تدريبات الفريق بشكل طبيعي وبدون جبيرة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي: "حمدي فتحي سوف يخضع لأشعة خلال الساعات لحسم موعد عودته إلى التدريبات الجماعية دون جبيرة طبية."

وكان الأهلي قد خسر جهود حمدي فتحي بعد إصابة على مستوى الذراع تعرض لها أثناء المشاركة مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأضاف المصدر أن الأشعة الأخيرة التي خضع لها اللاعب أثبتت إلتئام الكسر بنسبة 95% وهو ما جعل الجهاز الطبي يرفض نزع الجبيرة.

وشارك حمدي فتحي في التدريبات الجماعية بجبيرة طبية خوفا من أي التحامات قد تؤثر بالسلب عليه.

وشدد المصدر أن الطبيب المعالج اشترط أن تكون نسبة إلتئام الكسر هي 100% من أجل الموافقة على نزع الجبيرة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي في معسكر مغلق يوم الخميس في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.