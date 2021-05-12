بث مباشر | مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء في الجولة 36.

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تقام المباراة المرتقبة بين الاتلتي وسوسيداد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للفوز على ريال سوسيداد لتعزيز تصدره لجدول ترتيب الدوري الاسباني، بعدما سقط برشلونة في فخ التعادل الايجابي 3/3 أمام ليفانتي ليلة أمس.

ويتصدر فريق المدرب دييجو سيميوني الليجا برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الثاني، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الثالث.

لكن مهمة أتلتيكو مدريد لن تكون بالسهلة، حيث يمر فريق ريال سوسيداد بفترة مميزة هذه الايام، شهدت تفوقه على أثلتيك بلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا 2020، بالاضافة لتنافسه بقوة أمام ريال بيتيس وفياريال على مركز مؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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