وكيل أعمال كارتيرون سبب استبعاد الجزيري من تشكيلة الزمالك!

اختلفت الأقاويل، وتعجبت جماهير نادي الزمالك من تجاهل مدرب الفريق باتريس كارتيرون للمهاجم التونسي سيف الجزيري، بعدما اعتمد على صانع الألعاب يوسف أوباما في قيادة خط هجوم الفارس الأبيض أمام الاهلي في المباراة الماضية.

واستبعد كارتيرون المهاجم سيف الجزيري من قائمة الفريق أمام الاهلي، وقبل ذلك لم يشارك في مواجهة سموحة، كما لعب بعض الدقائق أمام بيراميدز والبنك الاهلي والانتاج الحربي.

وكشفت تقارير صحفية من داخل مصر، أن وكيل أعمال كارتيرون، هو سبب تجاهل المدرب الفرنسي للمهاجم التونسي، بعدما خرج في وسائل الإعلام قبل عودة كارتيرون إلى الزمالك وهاجم صراحة انضمام الجزيري للفريق الملكي.

وقال وكيل كارتيرون في تصريحات سابقة: “كنت على وشك التعاقد مع المهاجم الغاني بواكي للزمالك في الميركاتو الشتوي 2021، ولكنني فوجئت بضم سيف الجزيري على حساب ريتشموند بواكي”.

وصوب وكيل أعمال كارتيرون أسهم النقد لإدارة الزمالك، بخصوص عدم أحقية سيف الجزيري المشاركة مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا، بعد مشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية.

واعتقد البعض أن كارتيرون كان على علم بعودته إلى الزمالك، واتفق مع وكيله اعماله على ضم بواكي او مهاجم آخر سوبر ، ولكن إدارة الزمالك أفسدت هذا المخطط بالتعاقد مع سيف الجزيري.