مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال لحساب الجولة 36 من الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم 12-5-2021

أصبح تشيلسي في وضعٍ جيد بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بعد فوزه في الجولة الماضية على مانشستر سيتي، مع تزامن خسارة ليستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد.

ويستقبل تشيلسي نظيره ارسنال على ملعب ستامفورد بريدج، وعينه على تحقيق الانتصار الرابع على التوالي من أجل الإرتقاء إلى المركز الثالث للمركز الثالث وتقليص الفارق مع الوصيف “مانشستر يونايتد” الذي خسر امام ليستر سيتي أمس لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، و6 نقاط عن الوصيف “مانشستر يونايتد”.

على الجهة المقابلة، مازال فريق ارسنال يمتلك فرصة الصعود إلى المركز السابع والتأهل دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج”، أو خطف المركز السادس وضمان المشاركة في الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

ويقبع ارسنال في المركز التاسع وفي رصيده 52 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن صاحب المركز الثامن “إيفرتون”، و4 نقاط عن السابع “توتنهام”، و5 نقاط عن السادس “ليفربول”.

وتنقل مواجهة تشيلسي وارسنال على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة سكاي سبورتس بريمرليج البريطانية.

ويدير المباراة، الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.