الميركاتو الصيفي 2021 | صن داونز يستهدف التعاقد مع نجم الاهلي لتعويض سيرينو

بات رحيل جاستون سيرينو عن صن داونز قريب للغاية، وبدأت إدارة النادي الجنوب أفريقي بالفعل رحلة البحث عن بديل للنجم الأوروجوياني في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف القسم الرياضي بصحيفة “thesouthafrican” الجنوب أفريقية، أن نجم النادي الاهلي “حسين الشحات” ضمن قائمة اهتمامات صن داونز في الميركاتو الصيف 2021، لتدعيم صفوف الفريق، وتعويض الفراغ الذي سيخلفه سيرينو.

وتعد محاولة صن داونز للتعاقد مع حسين الشحات، ليست الأولى، حيث كشف اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية أن الفريق الجنوب أفريقي حاول التعاقد معه في الموسم الماضي.

وخاض حسين الشحات 17 مباراة مع الاهلي في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، وسجل 4 أهداف، وصنع 4، كما شارك في 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ولكن لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة صن داونز تستهدف ايضًا إستعادة كيجان دولي نجم الفريق السابق الذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا 2016.

ويلعب كيجان دولي حاليًا في صفوف مونبيليه الفرنسي، حيث خاض معه 18 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وفشل في تسجيل أو صناعة أي هدف، وتبلغ قيمته السوقية 1 مليون يورو حسب موقع transfermarkt.

كما يرغب صن داونز في إعادة نجم سيمبا الحالي، الموزمبيقي لويس ميكويسوني، الذي رحل عن صفوف الفريق الجنوب أفريقي في الميركاتو الشتوي 2020.

ويقدم ميكويسوني مستويات لافتة مع سيمبا في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث قاد لدور ربع النهائي على رأس المجموعة التي كانت تضم، الاهلي، المريخ، فيتا كلوب.

يذكر أن فريق صن داونز تنتظره مواجهة في غاية الأهمية أمام الاهلي مساء السبت المقبل، على ملعب الاهلي We السلام، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.