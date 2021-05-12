سولشاير يُوصي بتدعيم صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

أوصى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، بضرورة تدعيم صفوف فريقه بصفقات جديدة عند فتح الميركاتو الصيفي 2021، إذا كانت الإدارة ترغب حقًا في تحدي مانشستر سيتي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لمواسم قادمة.

ولم تستطع التشكيلة البديلة لمانشستر يونايتد حصد ولو نقطة واحدة من زيارة ملعب ليستر سيتي، كينج باور، يوم أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 36 من الدوري الانجليزي، ليخسر الفريق 1/2 ويُهدي اللقب السابع لجاره في المدينة.

وكان مانشستر يونايتد بحاجة لمواصلة تحقيق الانتصارات في الجولات الثلاث الأخيرة، مع مواصلة مانشستر سيتي للتعرض للخسائر، وهذا ما تحقق بسقوط السيتي على ملعبه أمام تشيلسي يوم السبت الماضي، وفوز مانشستر يونايتد على ملعب أستون فيلا في اليوم التالي، إلا أن هذا السيناريو لم يستمر لجولة أخرى.

وقال أولي جونار سولشاير لقناة BT sport البريطانية “أود أن أهنيء مانشستر سيتي على تتويجهم بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، فقد قدموا مستوى رائع على مدار الأشهر الماضية، هم أبطال ويستحقون التتويج”.

وأضاف “هذا هو المكان الذي نود أن نكون فيه الموسم المقبل، يجب أن ننتقل إلى الخطوة التالية، نحتاج إلى ضم صفقتين لتقوية الفريق إذا أردنا تحدي مانشستر سيتي على اللقب”.

ويعتقد سولشاير أن سبب خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي أمس الثلاثاء، حدثت بسبب ضيق الوقت بين مباراة فيلا بارك أمام أستون فيلا ومباراة كينج باور أمام ليستر سيتي، ما أثر بالسلب على ضعف استعداد الفريق.

وأوضح المدرب النرويجي “لم يتسن لنا الاستعداد كما ينبغي لمواجهة ليستر سيتي، لهذا بدأنا بشكل بطيء، وبعد أن سجلوا هدف التقدم علينا، لم يكن لدينا ما نخسره ولعبنا بشكل جيد، أنا سعيد جدًا بلاعبي فريقي الذين واصلوا المنافسة حتى الردهات الأخيرة من الموسم أمام مانشستر سيتي الذي يعتبر أفضل فريق في أوروبا”.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيلاقي ليفربول يوم غد الخميس على ملعب أولد ترافورد في الجولة 34، والتي تأجلت بسبب اقتحام بعض مشجعي اليونايتد للملعب قبل بدء المباراة بدقائق، قبل أن يشتبكوا مع رجال الأمن.