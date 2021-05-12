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عودة مشروطة للجماهير في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الحالي

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المنامة - ياسر ابراهيم - عودة مشروطة للجماهير في نهاية الأسبوع الحالي

الاربعاء, 12 مايو, 2021 - 10:47 مساءً

أعلنت الحكومة الإسبانية الأربعاء أنها ستسمح للجماهير الإسبانية بحضور مباريات كرة القدم في الدوري الإسباني بدءًا من نهاية الأسبوع الحالي في ظل شروط صارمة.
 
وستكون عودة الجماهير محصورة في المناطق التي شهدت انخفاض معدّل انتشار وباء ، ومشروطة بتقليص القدرة الاستيعابية إلى 30 في المئة و5 آلاف متفرج كحد أقصى، بحسب ما أكد وزير الثقافة والرياضة خوسيه مانويل رودريغيس أوريبيس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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