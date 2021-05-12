شكرا لقرائتكم خبر عن «مارسيلو» يعود لتشكيل الإسماعيلي أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للتشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة أسوان المقبلة.

وسوف يعود حسين السيد للتشكيل الأساسي للإسماعيلي في مباراة أسوان بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية.

وفضل الجهاز الفني للدراويش عدم الدفع باللاعب في مباراة البنك الأهلي الماضية، التي انتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين، نظرًا لعدم جاهزيته الفنية.

ويلتقي الإسماعيلي مع أسوان، الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن فريق الدراويش يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.