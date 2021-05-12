شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يسعى لشراء نجم بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي طلائع الجيش للحصول على خدمات مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، والمعار من صفوف بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري بشكل نهائي.

وعلمت «المصري اليوم» أن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، طلب من إدارة النادي الحصول على خدمات مهند لاشين، بشكل نهائي، من نادي بيراميدز، خاصة في ظل صعوبة عودته للنادي السماوي، في الفترة المقبلة.

ويُعد مهند لاشين من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها عبدالحميد بسيوني في تشكيل الفريق بجوار عمرو السيسي، في ظل إجادته القيام بالأدوار الهجومية والدفاعية على أكمل وجه، ولعب صاحب الـ25 عامًا مع الطلائع هذا الموسم 16 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.