موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في التاسعة والربع مساء غدا الخميس، على ملعب أولد ترافورد ، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على ساوثهامبتون 2-0 في الجولة الماضية، فيما يدخل اليونايتد اللقاء متأثرا بخسارته أمام ليستر سيتي 2-1.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ57 نقطة، فيما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثاني بـ70 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، وكاباك للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، فابيانو، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

هندرسون

لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساكا

فريد – سكوت ماكتومناي

بول بوجبا – برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد

إدينسون كافاني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي.