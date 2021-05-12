بشكتاش التركي يكشف آخر مفاوضاته مع مهاجم الأهلي المتألق

الشارقة - اميمة ياسر - بعد التألق اللافت للنظر سواء بداخل مصر أو خارجها، تلقى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالات جديدة من بعض وكلاء اللاعبين، لإبلاغه باهتمام نادي بشكتاش التركي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت للنظر مع الأحمر في الموسم الحالي، وتسجيله العديد من الأهداف على المستوى المحلي والأفريقي، ساهمت بشكل فعال في انتصارات الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وصعود المارد الأحمر للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ إذ يستعد الفريق لمواجهة نارية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، السبت المقبل.

بشكتاش التركي يجدد اتصالاته مع محمد شريف

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن محمد شريف تلقى اتصالات جديدة من بعض شركات التسويق باهتمام نادي بشكتاش التركي، للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للعب في الدوري التركي.

وقالت المصادر، إن هناك رغبة قوية من نادي بشكتاش التركي، للتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل، بعد تألقه مع الأهلي في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن هناك حالة اقتناع كبيرة بإمكانيات اللاعب بعد ظهوره الرائع مع المارد الأحمر في الدوري المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن اسبورت".



وأكد المصدر، أن إدارة بشكتاش تسعى لاستنتساخ مصطفى محمد جديد في الدوري التركي، بعد نجاح الأخير بشكل أكثر من رائع مع فريق جالطة سراي التركي منذ انتقاله إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ونجح محمد شريف في تسجيل 9 أهداف مع الأهلي في الدوري هذا الموسم، والإطاحة بوالتر بواليا من هجوم الفريق، وحجر لنفسه مكانًا في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية.



الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة صن داونز



ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، ‏على أن يستأنف مرانه غدا الخميس، لمواصلة التحضير لمواجهة صن داونز الجنوب ‏إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الأهلي مرانًا خفيفا عصر أمس على ملعب التتش، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، واشتمل على جانب بدني خفيف للمجموعة ‏التي شاركت في مباراة الزمالك، التي أقيمت الاثنين الماضي، ضمن ‏منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري بنهاية مباراة ‏الزمالك للتركيز في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.