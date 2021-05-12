المدافع الهولندي فان دايك يعلن غيابه عن كأس أوروبا

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باريس : أعلن مدافع ليفربول الإنكليزي الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الأربعاء غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم من أجل التركيز على أن يكون جاهزا بدنيا في الموسم المقبل.

وقال فان دايك الذي غاب لمدة سبعة أشهر بعد إصابة في الركبة، لموقع ناديه "مع كل ما يحدث، أشعر أن القرار الصائب من الناحية البدنية هو أنني قررت عدم الذهاب إلى كأس أوروبا والدخول في مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة توقف الموسم".

ورأى قائد منتخب هولندا بأنه يتطلع الى الصورة الاكبر بقوله "اعتقد بأني بلغت مرحلة من النضخ ادرك من خلالها ما هو القرار الجيد، واعتقد صراحة بان قراري هو كذلك لأنني امنح جسدي وركبتي المزيد من الوقت من اجل ان اكون جاهزا لاستحقاقات على مدى الاشهر ال18 القادمة، لا سيما مع النادي الذي ادافع عنه وكذلك مع المنتخب حيث نسعى الى التأهل الى البطولة التي تلي هذه (كأس اوروبا)" في اشارة الى مونديال قطر عام 2022.

وأكد جاهزيته للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا للموسم المقبل الذي ينطلق في 14 اب/اغسطس المقبل.