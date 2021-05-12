شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سيلتك الإسكتلندي يعلن تضامنه مع فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام نادي سيلتك الإسكتلندي بدعم وإرسال رسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني عقب الأحداث التي عاشتها البلاد مؤخراً، وعبر سيلتك عن تعاطفه مع القضية الفلسطينية، من خلال تزيين مدرجات ملعبه بأعلام دولة فلسطين.

وقدم اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأحداث التي يمر بها الشعب الفلطسيني في القدس أمام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين الذين دنسوا المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، وقاموا بإخلاء العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح.

ونشر ماني عبر صفحته في تطبيق «إنستجرام» صورة لمدينة القدس وعلق قائلاً: «الحرية لفلسطين» واضعاً العلم الفلسطيني على الصورة.

وقدم عدد من نجوم كرة القدم رسائل الدعم للشعب الفلسطيني مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي والمصري محمد النني لاعب فريق أرسنال ومواطنه محمود حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وإسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي والمصري محمد صلاح.

كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً أكد فيه أن الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، مشيرا إلى أن هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض.