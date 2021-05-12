شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي الخميس استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الخميس في تمام السابعة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء مران الغد، استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.