شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح شيكابالا راحة لمدة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الفرنسي باتريس كارتيرون بالراحة من مران اليوم الأربعاء.

وفضّل الجهاز الفني إراحة شيكابالا، حرصا على عدم تعرضه للإجهاد في ظل ضغط مباريات بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.