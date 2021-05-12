شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يعلن عدم مشاركته مع هولندا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم النجم الهولندي فان دايك قراره النهائي بشأن المشاركة في يورو 2020 بعد تصريحه عبر موقع نادي ليفربول الرسمي بأنه لن يتمكن من المشاركة في البطولة .

وقال فان دايك: «في هذه المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي، توصلت إلى قرار كان عليّ اتخاذه بشأن مشاركتي في أمم أوروبا أم لا».

وتابع: «مع كل ما يجري، أشعر بأن القرار الصحيح هو عدم المشاركة في يورو 2020 واستكمال المرحلة الأخيرة من العلاج خلال فترة التوقف الدولي والتركيز على العودة مرة أخرى إلى التدريبات مع فترة الإعداد للموسم المقبل مع ليفربول» .

وأضاف: «إنني محبط للغاية بسبب الغياب عن يورو 2020، لأنها فرصة لقيادة منتخب بلدي في مثل هذه البطولة الكبيرة» .