شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة ترفيهية في مران الزمالك استعداداً لمواجهة انبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم الأربعاء. وشهدت الفقرة التركيز على التحكم في الكرة، والتسلم والتسديد في أهداف محددة على طريقة رياضة الجولف.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.