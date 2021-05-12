شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يركز على الجوانب الفنية في تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قسّم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى ٤ مجموعات، وذلك خلال مران اليوم الأربعاء.

وقام كارتيرون بالتركيز على التسليم والتسلم في المساحات الصغيرة، كما ركز المدير الفني على بناء الهجمة بشكل سليم، بجانب الضغط على الفريق المنافس في حال فقدان الكرة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.