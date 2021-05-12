شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بعدم تكرار أخطاء مباراة الأهلي أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا عن أهمية مباراة إنبي وضرورة الفوز بها والحصول على الثلاث نقاط من أجل ضمان استمرار الفريق على صدارة جدول الدوري.

وشرح كارتيرون للاعبي الزمالك الأخطاء التي وقعوا فيها أمام الاهلي، خصوصاً المدافعين، وطالبهم بتفادي تكرارها خلال المباريات المقبلة بداية من لقاء إنبي.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.