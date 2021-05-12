دوبلانتيس يحلم بالذهب الأولمبي منذ طفولته

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ستوكهولم : يحلم السويدي أرمان دوبلانتيس باحراز ميدالية ذهبية في القفز بالزانة منذ طفولته، وبعمر الحادية والعشرين، أصبح حامل الرقم القياسي العالمي (6,18 م) قريبا من تحقيق هذا الحلم في أولمبياد طوكيو المقبل، بحسب ما قال في مقابلة لوكالة فرانس برس في ستوكهولم.

سؤال: بدأت عامك بمستويات مرتفعة، محرزا لقب بطولة أوروبا داخل قاعة. كيف تشعر قبل أسابيع من أوّل ألعاب أولمبية لك؟

جواب: أشعر بحالة جيدة. أقفز جيدا، وأعتقد اني سأكون بخير خلال الالعاب الأولمبية. بدأت اعتاد على الضغوط المفروضة علي من قبل الناس بعد تحطيمي الرقم القياسي العالمي العام الماضي. في كل مسابقة، يرشحني الجميع للفوز وأن أصل على الأقل إلى الرقم العالمي. أعتاد على ذلك، وهذا شيء يجب أن أواجهه. لكني بحالة جيدة الآن وأشعر بالجاهزية. أحاول عدم الرضوخ للضغوط".

س: كيف تتعامل مع تصنيفك بين النجوم المنتظرين في الأولمبياد المقبل؟

ج: أحاول ألا أرى نفسي بهذه الطريقة وعدم المقارنة مع باقي الرياضات. سأذهب واحاول القيام بعملي، ما استطيع القيام به، تقديم العرض وليحصل ما يحصل بعد ذلك.

س: ماذا تعني لك الألعاب الأولمبية؟

ج: أحلم بالألعاب الأولمبية مذ كنت بعمر الثالثة. أردت دوما المشاركة بالألعاب واحراز لقبها. الفرصة متاحة لي الآن بالذهاب والفوز، سأحاول الاستفادة قدر الامكان من هذه الفرصة.

س: سيرافقك والداك، وهما يدربانك، إلى الألعاب في طوكيو. ستكون من القلائل يشاركون رفقة عائلتهم، بسبب قيود فيروس كورونا. إلى أي مدى سيساعدك هذا الأمر؟

ج: أعتقد ان هذه أفضلية كبيرة. أن يدرّبني والداي ربما يكون أمرا صعبا، لكن أعتقد في هذه الحالة الخاصة، سيكون الأمر جميلا ويساعدني.

س: كيف كانت تحضيراتك لهذا الموسم؟

ج: كانت التحضيرات والتمارين جيدة. أنا بصحة جيدة وأبدو جيدا الآن في التمارين. أشعر باني أملك الايقاع الصحيح في القفز، وتوقيتي جيد، هذا الشيء الأهم الذي عملت لأجله. هذا هو الجانب التقني، توقيت القفز، وهو أمر حاسم ومن الصعب أن يكون كاملا. أعتقد انني تطورت كثيرا في هذه الناحية.

س: ما هي أهدافك لمطلع الموسم؟

أشعر باني جاهز للقفز عاليا. هذا أمر حساس في الهواء الطلق، لأننا لا نعرف الظروف التي تنتظرنا، لكني أعتقد اني جاهز للقفز عاليا.

ما هو برنامجك على طريق الألعاب؟

ج: أن أكون بحالة جيدة، عدم ارتكاب أمور غبية. نجحت بما قمت به في السنوات الأخيرة، لذا أحاول عدم تغيير مقاربتي، أحاول أن احتفظ بالحافز، اللياقة وأن أبقى بصحة جيدة وأعتقد أن النجاحات ستتحقق.

س: هل تلقيت اللقاح المضاد لفيروس كورونا؟