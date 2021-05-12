دورة روما: بارتي تبدأ مشوارها بفوز سهل وأوساكا تودع

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روما : بدأت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى مشوارها في دورة روما لكرة المضرب، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة "دبليو تي أيه"، بفوز سهل الأربعاء على الكازخستانية ياروسلافا شفيدوفا 6 4 و6 1 في الدور الثاني.

وأعفيت بارتي، القادمة من خسارة السبت في نهائي دورة مدريد على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، من خوض الدور الأول في روما على غرار المصنفات السبع الأوليات، مثل الرومانية سيمونا هاليب الثالثة وحاملة اللقب واليابانية ناومي أوساكا الثانية التي سقطت عند العقبة الأولى بخسارتها الأربعاء أمام الأميركية جيسيكا بيغولا الحادية والثلاثين عالمياً بمجموعتين 6 7 (2 7) و2 6.

واحتاجت بارتي الى ساعة و18 دقيقة لتحسم اختبارها الأول في العاصمة الإيطالية وتحقيق فوزها الخامس والعشرين منذ بداية الموسم الحالي مقابل أربع هزائم تلقتها في ربع نهائي بطولة أستراليا وثمن نهائي دورة أديلايد وربع نهائي دورة تشارلستون ونهائي مدريد توالياً.

وتسعى بطلة رولان غاروس لعام 2019 الى لقبها الرابع هذا الموسم من أجل التحضر بأفضل طريقة لمحاولة الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الثانية، وهي ستواجه في ثمن النهائي الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التي تغلبت على الفرنسية كارولين غارسيا 6 4 و6 4.

ومن جهتها، سقطت أوساكا عند العقبة الأولى لمشاركتها الثالثة فقط منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أوائل الموسم.

وسبق لأوساكا أن ودعت الأسبوع الماضي دورة مدريد من الدور الثاني أيضاً بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا.

وكانت مشاركتها في مدريد الأولى لها على الملاعب الترابية منذ قرابة عامين، وتحديداً منذ بطولة رولان غاروس لعام 2019، باستثناء خوضها كأس الاتحاد في شباط/فبراير 2020.

ومن جهتها، تحقق بيغولا عن 27 عاماً أفضل مواسمها وحققت في بطولة أستراليا أفضل نتيجة لها في الغراند سلام بوصولها الى ربع النهائي.

وستلتقي في ثمن النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثالثة والثلاثين عالمياً.

وتأهلت الى ثمن النهائي بطلتان سابقتان لهذا الدورة هما الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة التي أحرزت اللقب عامي 2017 و2018، والتشيكية كارولينا بليشكوفا التاسعة والتي توجت بطلة عام 2019.

وتغلبت سفيتولينا على الأميركية أماندا أنيسيموفا 2 6 و6 3 و6 4، فيما تغلبت بليشكوفا على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6 2 و6 3.

وتلتقي سفيتولينا مع الإسبانية غاربينيي موغوروسا الثانية عشرة أو الأميركية برناردا بيرا، فيما تلعب بليشكوفا مع مواطنتها بترا كفيتوفا الحادية عشرة أو الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا.