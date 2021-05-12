عودة أبوجبل لمران الزمالك وغياب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تدريبية في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام إنبي والمقرر لها يوم الجمعة ضمن مباريات دوري We المصري.

وعقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة سريعة قبل المران تحدث فيها عن أهمية المباراة المقبلة أمام إنبي.

وشهد مران الأربعاء فقرة ترفيهية حيث شهدت الفقرة التركيز على التحكم في الكرة، والتسلم والتسديد في أهداف محددة على طريقة رياضة الجولف.

ومن جانبه واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر بالفريق تدريبات تأهيلية حيث يُعاني اللاعب من إصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وشهد مران الزمالك مشاركة الحارس محمد أبو جبل والذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، فيما حصل محمود عبد الرازق شيكابالا على إذن من المدرب كارتيرون بعدم المشاركة في مران اليوم للحصول على راحة.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.